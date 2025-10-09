L’assessore Bertolaso visita cantiere in ospedale e inaugura defibrillatori

Inaugurate ieri mattina le sette nuove postazioni di defibrillatori sul territorio alla presenza dell’assessore regionale al welfare Guido Bertolaso. La cerimonia si è svolta dalle 10 all’interno del giardino comunale di Ripalta Cremasca. Il sindaco Aries Bonazza, che ha ringraziato in particolare la Snam-Stogit per aver investito e creduto nel progetto e l’assessore regionale Guido Bertolaso per la sua presenza. "È per me un grande orgoglio – ha detto il sindaco – ringraziare l’assessore regionale per la vicinanza e la sensibilità dimostrate verso il progetto e la nostra comunità. Questi strumenti, capaci di salvare vite, rappresentano un passo concreto verso un territorio sempre più sicuro e attento alla salute dei suoi cittadini". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

