L' arte contemporanea incontra la tradizione | Marco Mazzei realizza un' opera a Guardiagrele

Chietitoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guardiagrele si prepara a ospitare un importante evento culturale: il progetto “Folia”, un'iniziativa artistica ideata e sviluppata con il parco nazionale della Maiella che vedrà protagonista l'artista Marco Mazzei. L'opera ha l’obiettivo di valorizzare la tradizione artigianale dei ramai, il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: arte - contemporanea

L’evoluzione artistica di Maurizio Cattelan nell’arte contemporanea

Mostra d’arte contemporanea di Asli: “Il bacio, un instante d’infinito”

Atrani celebra l'arte contemporanea con Roberto Fabelo: "El mar en tu mente" arriva in piazzetta

L'arte contemporanea incontra la tradizione: la mostra nelle Masserie della Puglia - Dopo aver ospitato il G7 qualche settimana fa, le sue masserie e trulli diventano la cornice ideale per l'arte contemporanea. ilmessaggero.it scrive

arte contemporanea incontra tradizioneFoligno e Spoleto candidate in tandem a Capitale dell’arte contemporanea: il progetto - di Anna Gabrielli Dopo un primo tentativo mancato, Foligno e Spoleto tornano in gara per il titolo di Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027, insieme ad altre tre finaliste. Come scrive umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Arte Contemporanea Incontra Tradizione