L' arte contemporanea incontra la tradizione | Marco Mazzei realizza un' opera a Guardiagrele
Guardiagrele si prepara a ospitare un importante evento culturale: il progetto “Folia”, un'iniziativa artistica ideata e sviluppata con il parco nazionale della Maiella che vedrà protagonista l'artista Marco Mazzei. L'opera ha l’obiettivo di valorizzare la tradizione artigianale dei ramai, il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
L’evoluzione artistica di Maurizio Cattelan nell’arte contemporanea
Mostra d’arte contemporanea di Asli: “Il bacio, un instante d’infinito”
Atrani celebra l'arte contemporanea con Roberto Fabelo: "El mar en tu mente" arriva in piazzetta
La Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Monfalcone ospiterà una serie di imperdibili appuntamenti nell'ambito della mostra "L'anima ignuda nell'Isola dei beati", dedicata a Carlo Michelstaedter. Il primo evento è previsto per sabato 11 ottobre
Al @CentroPecci per l'arte contemporanea di Prato fino al 10 maggio 2026 è aperta la mostra "VIVONO. Arte e affetti, HIV-AIDS in Italia. 1982-1996" a cura di Michele Bertolino
L'arte contemporanea incontra la tradizione: la mostra nelle Masserie della Puglia - Dopo aver ospitato il G7 qualche settimana fa, le sue masserie e trulli diventano la cornice ideale per l'arte contemporanea. ilmessaggero.it scrive
Foligno e Spoleto candidate in tandem a Capitale dell’arte contemporanea: il progetto - di Anna Gabrielli Dopo un primo tentativo mancato, Foligno e Spoleto tornano in gara per il titolo di Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027, insieme ad altre tre finaliste. Come scrive umbria24.it