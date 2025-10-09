L’Arte come Cura | Pro-Ben e l’Equilibrio Perfetto tra Mente Cuore e Innovazione
Napoli sta concludendo in grande stile il percorso di eventi del progetto PRO-BEN, iniziativa cruciale finanziata dal MUR e coordinata dall’Università Federico II, interamente dedicata alla promozione del benessere psicofisico della popolazione studentesca. Gli appuntamenti tenuti al Conservatorio “San Pietro a Majella” hanno offerto una chiara dimostrazione di un principio fondamentale per la nostra rubrica “Mente, Cuore e Macchina”: la vera innovazione e il progresso risiedono nel dialogo sinergico tra le discipline artistiche e scientifiche. La Libertà di Laura Marzadori: L’Armonia Interiore come Alta Performance. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: arte - cura
Anzio. Riserva Naturale Regionale di Tor Caldara. Sabato 26 Luglio alle ore 9 “Bosco d’Arte – Crea, Ascolta e Scopri” a cura dell’associazione UPublishing
Quando l’arte cura: il progetto A-HEAD contro lo stigma sulla salute mentale
“Arte oltre la porta”, la mostra del Collettivo Arezzo a cura di Danilo Sensi
L'arte cartografica, nella cura della stampa cinquecentesca, riecheggia in questo libercolo con grande raffinatezza. Le mappe erano attese e ricercate, il mondo appariva come una possibilità sconfinata, e Venezia primeggiava nell'editoria geografica. @Marsili - X Vai su X
Rassegna di film "L'Arte che cura". Malati, malattie e arte 7-14-28 ottobre Sala Conferenze Ordine dei Medici, ore 20.00 Introduzione e commento di Enrico Danesi, giornalista Ingresso libero fino ad esaurimento posti Tutte le info https://www.ordinemedici.bres - facebook.com Vai su Facebook