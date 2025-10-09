L’Arte come Cura | Pro-Ben e l’Equilibrio Perfetto tra Mente Cuore e Innovazione

Ildenaro.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli sta concludendo in grande stile il percorso di eventi del progetto PRO-BEN, iniziativa cruciale finanziata dal MUR e coordinata dall’Università Federico II, interamente dedicata alla promozione del benessere psicofisico della popolazione studentesca. Gli appuntamenti tenuti al Conservatorio “San Pietro a Majella” hanno offerto una chiara dimostrazione di un principio fondamentale per la nostra rubrica “Mente, Cuore e Macchina”: la vera innovazione e il progresso risiedono nel dialogo sinergico tra le discipline artistiche e scientifiche. La Libertà di Laura Marzadori: L’Armonia Interiore come Alta Performance. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

