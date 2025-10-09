L’Arsenal fa di tutto per mantenere felice lo spogliatoio
Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Fabrizio Romano ha un aggiornamento sul mercato dell’Arsenal (foto di Alex PantlingGetty Images) La decisione dell’Arsenal di concedere a David Raya un contratto migliore riflette più del semplice riconoscimento della forma, è parte di una strategia attentamente elaborata volta a mantenere l’armonia della squadra e sostenere un ambiente positivo sotto Mikel Arteta. Secondo Fabrizio Romano, parlando al podcast Market Madness di GiveMeSport, la mossa è in linea con la visione a lungo termine di Andrea Berta per il club, mantenendo ogni giocatore “molto felice” in una “atmosfera fantastica” mentre l’Arsenal persegue il successo sia nazionale che europeo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Gyokeres Arsenal, è tutto (finalmente) vero! Lo svedese ha un accordo già fatto e finito con i Gunners. Cosa trapela!
L’Arsenal ha studiato la nuova regola degli 8 secondi e vuole manipolarla: l’arbitro capisce tutto
Walti Juventus Women, l’allenatrice dell’Arsenal la saluta: «Si prende cura di tutti e di tutto, sarà una perdita per la squadra. Offriva leadership e…»
L’Arsenal spenderà mezzo miliardo per aumentare la capienza dello stadio (Telegraph) Il modello Bernabéu ha cambiato tutto: all'estero c'è una vera e propria corsa a rinnovare gli stadi. L'Italia è in pieno medioevo https://www.ilnapolista.it/2025/10/arsenal-sp - facebook.com Vai su Facebook
Vittoria dell'Arsenal che può risultare fondamentale per tutto il campionato. (Ovviamente gol su calcio d'angolo.) - X Vai su X