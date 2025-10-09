L’arrivo di Salvini al Forte | La Lega resta protagonista Chi va via ha sempre torto
"In Toscana abbiamo 12 miliardi e mezzo di cantieri aperti". Il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, ieri mattina è arrivato puntuale al pontile, tappa del tour elettorale in vista delle Regionali del 12 e 13 ottobre. Si è concesso ai microfoni prima di stringere le mani ai simpatizzanti presenti al mercato di piazza Marconi, senza risparmiare ’frecciate’ ai recenti abbandoni di partito da parte degli anti-vannacciani: "gli assenti hanno sempre torto" ha commentato lapidario. "Abbiamo 12 miliardi e mezzo di euro di cantieri aperti di opere pubbliche in corso in Toscana finanziate dal mio ministero – ha espordito il leader Lega – quindi non sto dicendo che le faremo, ma che le stiamo facendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: arrivo - salvini
Livorno, rischio tensioni per l'arrivo di Salvini e dei ministri della Lega: viale Italia 'blindato'
Salvini alla festa della Lega: "Open arms processo politico, se mi condannano magari arrivo nel nuovo carcere di Forlì e combatto da lì"
Salvini a Cervia: "Open arms processo politico, se mi condannano magari arrivo nel nuovo carcere di Forlì e combatto da lì"
Presidio di 200 manifestanti davanti al centro congressi dei Bagni Pancaldi a Livorno, dove martedì 7 ottobre si è svolto un evento elettorale della Lega: contestazioni all'arrivo di Matteo Salvini, con il vicepremier che ha risposto mandando baci ai contestatori. - X Vai su X
la Repubblica. . Presidio di 200 manifestanti davanti al centro congressi dei Bagni Pancaldi a Livorno, dove martedì 7 ottobre si è svolto un evento elettorale della Lega: contestazioni all'arrivo di Matteo Salvini, con il vicepremier che ha risposto mandando bac - facebook.com Vai su Facebook
Salvini a Forte dei Marmi: “Abbiamo 12 miliardi e mezzo di cantieri aperti in Toscana” - Il ministo, durante un evento elettorale, spiega l’impegno del Governo per la realizzazione e il miglioramento di infrastrutture a livello locale ... Lo riporta lanazione.it
Salvini “Il centrodestra unito vince e la Lega cresce” - Trainiamo la coalizione in città importanti come Lamezia Terme e abbiamo numeri fantastici a Reggio Calabr ... Scrive padovanews.it