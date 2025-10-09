L’arrivo di Salvini al Forte | La Lega resta protagonista Chi va via ha sempre torto

"In Toscana abbiamo 12 miliardi e mezzo di cantieri aperti". Il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, ieri mattina è arrivato puntuale al pontile, tappa del tour elettorale in vista delle Regionali del 12 e 13 ottobre. Si è concesso ai microfoni prima di stringere le mani ai simpatizzanti presenti al mercato di piazza Marconi, senza risparmiare ’frecciate’ ai recenti abbandoni di partito da parte degli anti-vannacciani: "gli assenti hanno sempre torto" ha commentato lapidario. "Abbiamo 12 miliardi e mezzo di euro di cantieri aperti di opere pubbliche in corso in Toscana finanziate dal mio ministero – ha espordito il leader Lega – quindi non sto dicendo che le faremo, ma che le stiamo facendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

