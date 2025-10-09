M.K., classe 2001, aveva da poco terminato di lavorare come raccoglitore di mele. Nessun problema con la giustizia, né di convivenza con gli altri ospiti del Centro di Accoglienza per richiedenti asilo, una cinquantina, dove "abitava" dal 2023. Gli stessi responsabili della cooperativa Itaca onlus di Lecco che gestisce la struttura posta nella frazione Valle non si capacitano di quanto accaduto lunedì sera. "Abbiamo un foglio presenze, con uscite ed entrate che dovrebbero essere comprese tra le 7 e le 23 – spiegano –. Il ragazzo lunedì a quell’ora non sarebbe dovuto essere a Sondrio, ma questa non è una prigione e non avremmo comunque neppure i mezzi per effettuare controlli più serrati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'arrestato: mai un problema al centro d'accoglienza