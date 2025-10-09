L’armadio dell’orrore a Reggio Calabria i neonati soffocati dalla madre | arrestata fidanzato indagato

Domiciliari e braccialetto elettronico per la 25enne, l’ipotesi di un terzo neonato morto. Una tragedia sconvolgente ha colpito la comunità di Reggio Calabria. Una giovane donna di 25 anni è stata arrestata dalla Squadra Mobile con l’accusa di omicidio, occultamento e soppressione di cadavere. Secondo gli inquirenti, avrebbe soffocato i suoi due neonati appena partoriti e nascosto i corpicini in un armadio della casa di famiglia, a Pellaro. L’indagine ha inoltre portato alla luce un possibile terzo caso, risalente al 2022, quando la donna avrebbe partorito un altro bambino e successivamente soppresso il corpo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - L’armadio dell’orrore a Reggio Calabria, i neonati soffocati dalla madre: arrestata, fidanzato indagato

