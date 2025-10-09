L’archivio storico di Lorenzo Bonaldi Memoria e motori | storie di auto famiglia e territorio

Bergamonews.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’archivio storico di Lorenzo Bonaldi è una testimonianza tangibile di come una passione, nata in un piccolo garage, possa trasformarsi in una storia imprenditoriale di successo fino a diventare un’icona del mondo automotive. Attraverso una ricca collezione di fotografie, oggetti e modelli storici, l’archivio racconta una vicenda familiare che si snoda dalle prime moto fino alle automobili. In occasione della Domenica di carta, e all’interno del progetto Fabbrica della Cultura finanziato dalla Fondazione Cariplo, la Fondazione Legler per la Storia Economica e Sociale di Bergamo – E.T.S. apre le sue porte il 12 ottobre per un open day: un’occasione unica per scoprire immagini, curiosità e il valore di questo patrimonio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

l8217archivio storico di lorenzo bonaldi memoria e motori storie di auto famiglia e territorio

© Bergamonews.it - L’archivio storico di Lorenzo Bonaldi. Memoria e motori: storie di auto, famiglia e territorio

In questa notizia si parla di: archivio - storico

Srm, online l’archivio storico di Rassegna Economica, una delle prime riviste pubblicate da una banca italiana

Finanziamento regionale per il riordino e la valorizzazione dell’Archivio storico di Bagno di Romagna

Archivio storico, pronti 16mila euro

Cerca Video su questo argomento: L8217archivio Storico Lorenzo Bonaldi