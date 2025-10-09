L'arbitro La Penna spiega perché ha dovuto togliere dai social la dicitura sposato con | è desolante

L'arbitro di Serie A Federico La Penna racconta il trauma vissuto dalla moglie quando fu aggredito: "Da quel momento in poi non ha più visto una mia partita, anche da casa". Il fischietto romano spiega perché ha tolto dai suoi social la dicitura "sposato con". 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’arbitro La Penna: «Mia moglie venne a vedermi in Serie D e fui aggredito. Da allora non mi guarda neanche in tv»

