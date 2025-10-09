L’arbitro La Penna | Mia moglie venne a vedermi in Serie D e fui aggredito Da allora non mi guarda neanche in tv

Intervenuti in maniera del tutto innovativa a Cronache di Spogliatoio, Daniele Doveri, Federico La Penna e Livio Marinelli, hanno svelato cosa significa essere arbitri in Italia e ciò che comporta indossare quel completo giallo. In particolar modo, La Penna ha rivelato una decisione adottata in difesa della propria famiglia. Le parole di La Penna.. «La mia famiglia vive questa realtà con difficoltà. Mia moglie, ad esempio, non guarda più le mie partite. La prima volta che venne a vedermi fu in una finale di Coppa Italia di Serie D, e proprio in quella partita fui aggredito fisicamente da un tesserato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

