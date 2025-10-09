L’Arabia Saudita vince l’ultima partita di qualificazione ai Mondiali

2025-10-08 21:52:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Arabia Saudita ha battuto l’Indonesia 3-2 nella prima partita del quarto turno di qualificazione per la Coppa del Mondo 2026. Sei squadre asiatiche si sono già qualificate per le finali del prossimo anno negli Stati Uniti, Canada e Messico, con altri due posti in palio questo mese. Due gironi da tre squadre si affrontano in Arabia Saudita e Qatar, con le due vincitrici dei gironi che accedono alla finale. L’Indonesia, allenata dalla leggenda del Barcellona Patrick Kluivert, ha preso un vantaggio shock a Jeddah grazie a un rigore di Kevin Diks. 🔗 Leggi su Justcalcio.com