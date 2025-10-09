Lara Dei il nuovo singolo è Dove vanno a finire in arrivo l’album

Lara Dei pubblica Dove vanno a finire, il nuovo singolo che anticipa l’album in uscita a dicembre. Nuovo capitolo musicale per Lara Dei che nel giorno del suo compleanno festeggia con Dove vanno a finire (Oyà), il nuovo singolo che anticipa l’album in uscita a dicembre, disponibile da oggi giovedì 9 ottobre su tutte le piattaforme digitali. Una riflessione musicale sulla speranza e sull’accettazione, sul desiderio che persiste anche quando si sa che quell’ultimo ballo – metafora di un amore svanito – non tornerà. Eppure, proprio in quell’attesa, Lara trova la forza di ricominciare, trasformando la nostalgia in nuova consapevolezza. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Lara Dei, il nuovo singolo è Dove vanno a finire, in arrivo l’album

