Lara Dei | Dove vanno a finire il nuovo singolo che anticipa l’album in uscita a dicembre

ROMA – Nuovo capitolo musicale per Lara Dei che nel giorno del suo compleanno festeggia con “Dove vanno a finire” (Oyà), il nuovo singolo che anticipa l’album in uscita a dicembre, disponibile da oggi, 9 ottobre, su tutte le piattaforme digitali. Una ballata intensa e sospesa tra malinconia e leggerezza che risponde all’interrogativo universale: ‘che fine fanno i sentimenti dopo una storia d’amore?’. Con la sua scrittura evocativa e sonorità avvolgenti, Lara prosegue il suo viaggio nelle emozioni più profonde, guidandoci dentro una stanza della memoria, dove si rifugiano amori passati che continuano a vivere in un silenzioso limbo interiore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

