Arezzo, 09 ottobre 2025 – Serata di emozioni quella di ieri al Lungobisenzio: il Prato, sotto dopo appena 45 secondi, reagisce con carattere e nel finale completa la rimonta, superando 2-1 l'Aquila Montevarchi e conquistando il pass per i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. Nonostante la sconfitta buona la prestazione degli uomini di Simone Marmorini scesi in campo con moltissimi giovani in campo, ben 9 under, e un ampio turno Sopra. L'avvio è da incubo per i padroni di casa: dopo appena 45 secondi Tommasini sblocca il risultato con un diagonale preciso che non lascia scampo a Furghieri.

© Sport.quotidiano.net - L'Aquila Montevarchi esce dalla Coppa Italia