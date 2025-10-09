L’appello degli Industriali | Infrastrutture sanità e sostegno alle imprese

A pochi giorni dal voto regionale, nella sede di Confindustria di Siena, infrastrutture, sanità e sostegno alle imprese sono state parole chiave che hanno guidato il dibattito fra quattro candidati alle elezioni. "La Regione è un ente significativo per il mondo industriale – ha spiegato Fabrizio Landi, presidente Confindustria Toscana Sud –. Pensiamo alla gestione del suolo e ai problemi di protezione del territorio o ai processi di finanziamento e i programmi di ricerca". Al centro del dibattito anche la sanità, come argomento trasversale. "Serve aggiornare gli strumenti di sostegno alle imprese, facendo anche un tagliando alle normative urbanistiche – ha sottolineato Simone Bezzini, assessore regionale uscente del Pd –, in particolare per le aree produttive e per nuove politiche abitative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

