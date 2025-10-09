L’app Postepay ha smesso di funzionare | ecco cosa devi fare subito per non perdere tutto

Screenworld.it | 9 ott 2025

Se nelle ultime ore hai provato ad aprire l’app Postepay sul tuo smartphone e ti sei trovato davanti a una schermata che non risponde o a un messaggio di errore, non sei il solo. E no, non è colpa della tua connessione né di un bug temporaneo. La realtà è semplice e definitiva: dal 9 ottobre 2025, l’applicazione Postepay ha cessato di esistere come app autonoma. Non è un disservizio, è una scelta strategica di Poste Italiane, simile a quella legata alla decisione di far pagare l’uso dello Spid, che ha deciso di unificare tutti i suoi servizi digitali sotto un’unica piattaforma. Ora Postepay lascia il posto a quella che Poste Italiane definisce una SuperApp: un unico punto di accesso per gestire conti, carte, investimenti, spedizioni, telefonia, energia e molto altro. 🔗 Leggi su Screenworld.it

