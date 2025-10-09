Laporta cambia rotta | Vogliamo trovare un accordo e tornare in Uefa

Joan Laporta cambia rotta, e lo fa pubblicamente. Dopo mesi di tensioni con la Uefa e di incertezza sul futuro della Superlega, il numero 1 blaugrana ha ventilato l’ipotesi di un riavvicinamento all’Efc e di abbandonare l’idea del torneo di sole superstar. L’intervista, arrivata a margine della riunione della stessa Efc, è stata alquanto esplicativa. Le parole di Laporta. « Il presidente dell’Efc ci ha invitato. Accettammo tranquillamente l’invito. C’è un ottimo rapporto con Al-Khelaïfi. Siamo per la pace nel calcio europeo. Vogliamo trovare un accordo e tornare in Uefa. Questo è ciò che tutti i club vogliono. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

