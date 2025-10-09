L’Apocalisse spunta a Stoccolma e fa vincere il Nobel 2025 per la letteratura a László Krasznahorkai

Il Premio Nobel per la letteratura 2025 va a László Krasznahorkai, scrittore e sceneggiatore ungherese tra i maggiori autori viventi del suo paese. L’annuncio è arrivato poco fa da Stoccolma, dove Mats Malm, segretario permanente dell’Accademia svedese, ha rivelato di aver appena raggiunto telefonicamente il vincitore a Francoforte, dove si trovava in visita. L’Accademia svedese ha scelto Krasznahorkai “per la sua opera convincente e visionaria che, nel mezzo del terrore dell’apocalisse, riafferma il potere dell’arte “. Al vincitore andranno 11 milioni di corone svedesi, equivalenti a circa 1,17 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Cultweb.it

