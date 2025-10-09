L' anteprima di Noam Festival è dedicata a Gene Hackman | tutte le proiezioni in ricordo dell' attore

Ravennatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Noam Faenza Film Festival dedica la sua anteprima 2025 a Gene Hackman, tra i più rappresentativi interpreti del cinema indipendente nordamericano, scomparso lo scorso 18 febbraio. Un omaggio che si concretizza in sette appuntamenti speciali, in programma dal 21 ottobre al 5 novembre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: anteprima - noam

anteprima noam festival 232L’anteprima del Noam porta in provincia quattro appuntamenti in ricordo di Gene Hackman - L’anteprima del Noam Faenza Film Festival dedica la sua anteprima 2025 a Gene Hackman, uno degli interpreti più rappresentativi del cinema indipendente nordamericano, scomparso lo scorso 18 febbraio. Secondo ravennaedintorni.it

anteprima noam festival 232Anteprima del Noam Film Festival: omaggio a Gene Hackman - Il NOAM Faenza Film Festival dedica la sua anteprima 2025 a Gene Hackman, tra i più rappresentativi interpreti del cinema indipendente nordamericano, scomparso lo scorso 18 febbraio. Si legge su ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Anteprima Noam Festival 232