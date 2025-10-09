L' annuncio storico di Trump | Raggiunto l' accordo su Gaza

Ilgiornale.it | 9 ott 2025

L'intesa sul piano di pace sarà firmata a breve. L'annuncio storico è arrivato nella notte da Donald Trump: l'accordo tra Israele e Hamas sarà firmato alle 11. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'annuncio storico di Trump: "Raggiunto l'accordo su Gaza"

