L' annuncio storico di Trump | Accordo raggiunto su Gaza La firma oggi alle 11 italiane

Una notte storica e una giornata, quella del 9 ottobre, che verrà ricordata come quella della pace. "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro piano di pace, tutte le parti saranno trattate equamente! Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. benedetti gli operatori di pace!". Lo ha scritto Donald Trump su Truth. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'annuncio storico di Trump: "Accordo raggiunto su Gaza". La firma oggi alle 11 italiane

In questa notizia si parla di: annuncio - storico

La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. L’annuncio storico di Macron fa infuriare Netanyahu: “Premia il terrore”

L’annuncio del Milan: lo storico capitano aveva una nodulazione polmonare. Baresi operato: "Ci vorrà un po’ di tempo»

Putin e Trump, l’annuncio storico: cosa sta succedendo proprio ora

L’annuncio dell’amministratore delegato Giuseppe Ferro, che ha parlato anche della procedura di dumping a cui è stato sottoposto lo storico pastificio, che esporta prodotti in 120 paesi del mondo - facebook.com Vai su Facebook

La Casa Bianca è stata teatro di un annuncio storico questo lunedì sera. https://italianinews.com/2025/09/piano-di-pace-eterna-trump-e-netanyahu-siglano-laccordo-per-gaza/… - X Vai su X

L'annuncio storico di Trump: "Accordo raggiunto su Gaza". La firma oggi alle 11 italiane - I media israeliani hanno riferito che gli abitanti di Gaza stanno festeggiando per le strade della Striscia dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas ... Lo riporta ilgiornale.it

Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace - "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro Piano di pace. Riporta ilgiornale.it