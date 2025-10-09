L' annuncio di Trump | Raggiunto l' accordo sulla prima fase del piano di pace per Gaza Ostaggi presto liberi Israele ritirerà parte delle truppe | oggi la firma La festa dei palestinesi in piazza

L'attesa delle famiglie degli ostaggi israeliani: 20 sarebbero ancora vivi. Telefonata Trump-Netanyahu: «Conversazione emozionante e calorosa». Gli abitanti di Gaza festeggiamo per le strade. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'annuncio di Trump: «Raggiunto l'accordo sulla prima fase del piano di pace per Gaza». Ostaggi presto liberi, Israele ritirerà parte delle truppe: oggi la firma. La festa dei palestinesi in piazza

In questa notizia si parla di: annuncio - trump

Casa Bianca, Trump farà un annuncio alle 19:00

Rubio, la frase all'orecchio e quel biglietto per Trump: "Così sarai il primo a dare l'annuncio su Gaza"

Israele e Hamas siglano accordo, l’annuncio di Trump via social

Ultim'ora - L'annuncio di Donald Trump "Andrò in Medio Oriente penso, forse sabato sera o domenica": https://fanpa.ge/1NNNt - facebook.com Vai su Facebook

L'annuncio di Trump: «Accordo raggiunto su Gaza. È un grande giorno». Oggi la firma in Egitto. Il presidente e il biglietto di Rubio - X Vai su X

Raggiunto l'accordo per Gaza. L'annuncio di Trump: "Un grande giorno". A Roma il corteo pro-Pal - Israele e Hamas hanno firmato la "prima fase" del piano per sospendere i combattimenti e rilasciare i 20 ostaggi ancora vivi. Lo riporta rainews.it

L'annuncio storico di Trump: "Accordo raggiunto su Gaza". La firma oggi alle 11 italiane - Hamas: "Negoziati seri, apprezziamo gli sforzi dei fratelli mediatori di Qatar, Egitto e Turchia e del presidente Usa per porre fine definitivamente alla guerra". Secondo msn.com