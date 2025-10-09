L' annuncio di Trump | Gaza raggiunto l' accordo sulla prima fase Ostaggi presto liberi Israele ritirerà parte dei soldati | oggi la firma Palestinesi in festa Meloni | notizia straordinaria | I punti dell' intesa

L'attesa delle famiglie degli ostaggi israeliani: 20 sarebbero ancora vivi. Telefonata Trump-Netanyahu: «Conversazione emozionante e calorosa». Gli abitanti di Gaza festeggiamo per le strade. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'annuncio di Trump: «Gaza, raggiunto l'accordo sulla prima fase». Ostaggi presto liberi, Israele ritirerà parte dei soldati: oggi la firma. Palestinesi in festa. Meloni: notizia straordinaria | I punti dell'intesa

