L' annuncio di Trump | Gaza raggiunto l' accordo per la pace Ostaggi presto liberi Israele ritirerà parte dei soldati | oggi la firma Palestinesi in festa Meloni | notizia straordinaria | I punti dell' intesa

L'attesa delle famiglie degli ostaggi israeliani: 20 sarebbero ancora vivi. Telefonata Trump-Netanyahu: «Conversazione emozionante e calorosa». Gli abitanti di Gaza festeggiamo per le strade. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'annuncio di Trump: «Gaza, raggiunto l'accordo per la pace». Ostaggi presto liberi, Israele ritirerà parte dei soldati: oggi la firma. Palestinesi in festa. Meloni: notizia straordinaria | I punti dell'intesa

In questa notizia si parla di: annuncio - trump

Casa Bianca, Trump farà un annuncio alle 19:00

Rubio, la frase all'orecchio e quel biglietto per Trump: "Così sarai il primo a dare l'annuncio su Gaza"

Israele e Hamas siglano accordo, l’annuncio di Trump via social

Radio1 Rai. . #MedioOriente "Ho fiducia nella pace", commenta il presidente USA a Fox News parlando di un grande giorno. Poco prima dell'annuncio, il biglietto del segretario di Stato Rubio a Trump per poter essere il primo a dare la notizia. Laura Pepe #G - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, l’annuncio di Trump: “C’è l’intesa sulla prima fase della tregua. Ostaggi liberi, Israele via dalla Striscia”. I palestinesi festeggiano. La firma oggi alle 11 @SilviaDonghia - X Vai su X

Raggiunto l'accordo sul piano di pace a Gaza tra Israele e Hamas: l'annuncio di Trump - Il Presidente USA ha annunciato che l'accordo sul piano di pace a Gaza è stato raggiunto tra Israele e Hamas. Come scrive msn.com

Raggiunto l'accordo per Gaza. L'annuncio di Trump: "Un grande giorno". A Roma il corteo pro-Pal - Israele e Hamas hanno firmato la "prima fase" del piano per sospendere i combattimenti e rilasciare i 20 ostaggi ancora vivi. Segnala rainews.it