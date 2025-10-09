L' annuncio di Trump | Gaza raggiunto l' accordo per la pace Ostaggi presto liberi Israele ritirerà parte dei soldati | oggi la firma Palestinesi in festa Meloni | notizia straordinaria | I punti dell' intesa

Xml2.corriere.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attesa delle famiglie degli ostaggi israeliani: 20 sarebbero ancora vivi. Telefonata Trump-Netanyahu: «Conversazione emozionante e calorosa».  Gli abitanti di Gaza festeggiamo per le strade. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

l annuncio di trump gaza raggiunto l accordo per la pace ostaggi presto liberi israele ritirer224 parte dei soldati oggi la firma palestinesi in festa meloni notizia straordinaria i punti dell intesa

© Xml2.corriere.it - L'annuncio di Trump: «Gaza, raggiunto l'accordo per la pace». Ostaggi presto liberi, Israele ritirerà parte dei soldati: oggi la firma. Palestinesi in festa. Meloni: notizia straordinaria | I punti dell'intesa

In questa notizia si parla di: annuncio - trump

Casa Bianca, Trump farà un annuncio alle 19:00

Rubio, la frase all'orecchio e quel biglietto per Trump: "Così sarai il primo a dare l'annuncio su Gaza"

Israele e Hamas siglano accordo, l’annuncio di Trump via social

annuncio trump gaza raggiuntoRaggiunto l'accordo sul piano di pace a Gaza tra Israele e Hamas: l'annuncio di Trump - Il Presidente USA ha annunciato che l'accordo sul piano di pace a Gaza è stato raggiunto tra Israele e Hamas. Come scrive msn.com

annuncio trump gaza raggiuntoRaggiunto l'accordo per Gaza. L'annuncio di Trump: "Un grande giorno". A Roma il corteo pro-Pal - Israele e Hamas hanno firmato la "prima fase" del piano per sospendere i combattimenti e rilasciare i 20 ostaggi ancora vivi. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Annuncio Trump Gaza Raggiunto