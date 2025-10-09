L' annuncio di Trump | Gaza raggiunto l' accordo di pace Israele | Cessate il fuoco dopo l' ok del governo Smotrich | Voterò no | Ostaggi ritiro dell' Idf disarmo di Hamas | i punti dell' intesa e i nodi

L'attesa delle famiglie degli ostaggi israeliani: 20 sarebbero ancora vivi. Telefonata Trump-Netanyahu: «Conversazione emozionante e calorosa». Gli abitanti di Gaza festeggiamo per le strade. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'annuncio di Trump: «Gaza, raggiunto l'accordo di pace». Israele: «Cessate il fuoco dopo l'ok del governo». Smotrich: «Voterò no» | Ostaggi, ritiro dell'Idf, disarmo di Hamas: i punti dell'intesa e i nodi

