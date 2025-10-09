L' annuncio di Trump | Gaza c' è l' accordo di pace Oggi la firma Il cessate il fuoco dopo l' ok del governo Netanyahu Smotrich | Voterò no | Ostaggi liberi e ritiro dell' Idf | i punti dell' intesa

L'attesa delle famiglie degli ostaggi israeliani: 20 sarebbero ancora vivi. Telefonata Trump-Netanyahu: «Conversazione emozionante e calorosa». Gli abitanti di Gaza festeggiamo per le strade. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'annuncio di Trump: «Gaza, c'è l'accordo di pace». Oggi la firma. Il cessate il fuoco dopo l'ok del governo Netanyahu. Smotrich: «Voterò no» | Ostaggi liberi e ritiro dell'Idf: i punti dell'intesa

In questa notizia si parla di: annuncio - trump

Casa Bianca, Trump farà un annuncio alle 19:00

Rubio, la frase all'orecchio e quel biglietto per Trump: "Così sarai il primo a dare l'annuncio su Gaza"

Israele e Hamas siglano accordo, l’annuncio di Trump via social

Una notizia incredibile L’annuncio di Trump: “Raggiunto l’accordo su Gaza. Ostaggi presto liberi”. Palestinesi in festa - X Vai su X

Radio1 Rai. . #MedioOriente "Ho fiducia nella pace", commenta il presidente USA a Fox News parlando di un grande giorno. Poco prima dell'annuncio, il biglietto del segretario di Stato Rubio a Trump per poter essere il primo a dare la notizia. Laura Pepe #G - facebook.com Vai su Facebook

C'è l'accordo per la tregua. L'annuncio di Trump, gioia a Gaza e Tel Aviv - Alle 11 locale la firma, presto ostaggi liberi e l'avvio del ritiro israeliano. Scrive msn.com

Raggiunto l'accordo sul piano di pace a Gaza tra Israele e Hamas: l'annuncio di Trump - Il Presidente USA ha annunciato che l'accordo sul piano di pace a Gaza è stato raggiunto tra Israele e Hamas. Segnala msn.com