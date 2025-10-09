L’Ancona non si ferma | avanti in Coppa Italia A Fossombrone decide la lotteria dei rigori
ANCONA (dtr) (4-4-2): Bianchini; Ronchetti (14’ st Giunchetti), Imbriola, Kljajic, Procacci; Di Paoli (18’ st Arcangeli), Mancini (33’ st Bucchi), Likaxhiu (30’ st Ghinelli), Valmori; Giometti, Kyeremateng (39’ st Sane). A disp. Ubertini, Fabbri, Brisku, Masawoud. All. Giuliodori. ANCONA (4-2-3-1): Mengucci; Ceccarelli (1’ st De Luca), Bonaccorsi (1’ st Rovinelli), Petito, Miola; Proromo, Matese; Plini (25’ st Di Blasio), Attasi (39’ st Giordani), Mancino (18’ st Pecci); Gubellini. A disp. Petrucci, Meola, Floridi, Polenta. All. Maurizi. Arbitro: Carrisi di Padova. Note - Ammoniti: Giometti, Rovinelli, Imbriola; recuperi: 2’ + 5’; serie di tiri dal dischetto: Ghinelli gol, Gubinelli alto, Valmori gol, Miola gol, Giometti gol, Pecci gol, Sane alto, Petito gol, Kljajic alto, Rovinelli alto, Giunchetti parato, Proromo gol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
