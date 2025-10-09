L’anarchia della lumaca

Una cosa piccolissima: una lumaca sale su un semaforo – quanto ci avrà messo, un’intera giornata? – e con la sua bava, quella secrezione mucosa che è fondamentale per il suo esistere, frigge la scheda elettronica del suddetto semaforo. Il quale non si spegna semplicemen te, no. Nel momento del suo catastrofico malfunzionamento, invece di mettersi in sicurezza decide di mentire attivamente a entrambi i flussi di traffico: mostra giallo da una parte e verde dall’altra. Risultato: tre automobili coinvolte, zero feriti (miracolosamente), molte lamiere accartocciate. Beninteso, la lumaca ha fatto quello che doveva fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’anarchia della lumaca

In questa notizia si parla di: anarchia - lumaca

