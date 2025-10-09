Lamette contro gli agenti | due feriti per sedare la lite

Tensione nel reparto giudiziario del carcere della Dozza, dove due agenti della polizia penitenziaria sono satati feriti con delle lamette mentre tentavano di sedare una rissa tra detenuti. Lo riferisce Ansa. L'episodio, avvenuto ieri. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Sul tetto del carcere armato di lametta: "Mi butto giù". Salvato dagli agenti

Emergenza e caos l'altra sera al carcere di Villa Andreino, già alle prese con una grave carenza di organico tra gli agenti di Polizia penitenziaria e e detenuti in sovraffollamento

La Spezia, detenuto ingerisce due lamette: operato d’urgenza al Sant’Andrea - Emergenza a Villa Andreino, tre episodi nel giro di poche ore: un secondo recluso portato in ospedale per una crisi cardiaca, un terzo piantonato in psichiatria ... Da ilsecoloxix.it

Agenti della Penitenziaria feriti con lamette a Bologna - Ieri pomeriggio, nel reparto giudiziario del carcere di Bologna, si sono picchiati due detenuti di nazionalità tunisina, mentre uno dei due stava facendo un colloquio con una volontaria. Riporta msn.com