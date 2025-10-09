L’Amazzonia in tavola a Lugano con chef Felipe Schaedler
Il menu sul tavolo è pieno di piatti dai nomi incomprensibili e la presentazione della cena promette di fare un «vero viaggio nella foresta amazzonica». Ma dal lussuoso ristorante a picco sul lago del Diamond Swiss Hotel di Lugano viene difficile credere a queste promesse. Basta però intravedere quelle due formiche nel piatto per venire subito proiettati dall’altra parte dell’oceano. È stata questa la sfida di chef Felipe Schaedler che ha portato la sua cucina sulla tavola della rassegna di S.Pellegrino Sapori Ticino. Lui, arrivato in Brasile quando ancora era un bambino, da quindici anni riporta nei suoi piatti la ricerca di pietanze antiche e di sapori insoliti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: amazzonia - tavola
Nuovo mese, nuova #ricettasostenibile! A ottobre, portiamo in tavola le cotolette di #zucca in padella: dorate, croccanti e super facili da preparare. Un comfort food autunnale che scalda il cuore e rispetta il #Pianeta Provale subito e se vuoi fare ancora di - facebook.com Vai su Facebook
Diplomazia a tavola, Mattarella riceve gli Chef dei presidenti - La buona tavola è spesso un valido alleato della diplomazia, Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel ricevere al Quirinale una delegazione di chef internazionali ... Segnala ansa.it
Un tour della Svizzera, da seduti a tavola - Il festival Sapori Ticino, in programma dal 20 settembre al 25 ottobre, promette un viaggio nei sapori del paese elvetico. Come scrive panorama.it