L’Amazzonia in tavola a Lugano con chef Felipe Schaedler

Il menu sul tavolo è pieno di piatti dai nomi incomprensibili e la presentazione della cena promette di fare un «vero viaggio nella foresta amazzonica». Ma dal lussuoso ristorante a picco sul lago del Diamond Swiss Hotel di Lugano viene difficile credere a queste promesse. Basta però intravedere quelle due formiche nel piatto per venire subito proiettati dall’altra parte dell’oceano. È stata questa la sfida di chef Felipe Schaedler che ha portato la sua cucina sulla tavola della rassegna di S.Pellegrino Sapori Ticino. Lui, arrivato in Brasile quando ancora era un bambino, da quindici anni riporta nei suoi piatti la ricerca di pietanze antiche e di sapori insoliti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

