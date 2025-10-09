L’allarme | qui il lavoro è povero | Redditi più bassi della media
Il reddito medio nel territorio è inferiore dell’8% alla media nazionale. E’ quanto evidenzia mario Bravi, consigliere comunale del Pd, che lancia l’allarme sul lavoro “povero“, "da constrastare anche con l’istituzione del salario minimo". Bravi fa riferimento a dati Istat e alle trasformazioni del lavoro nei vari territori. "E’ evidente come è stato analizzato dall’Aur che il nostro territorio su scala regionale e anche locale soffre di una dinamica strutturale di bassi salari – afferma Bravi –, con un reddito medio dell’8% inferiore alla media nazionale, a testimonianza che spesso l’occupazione non consente l’uscita dalla poverta’ crescente e questo spiega, come rilevato sempre dall’Istat il calo dei consumi, sopratutto per quelli alimentari". 🔗 Leggi su Lanazione.it
