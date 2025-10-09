L’allarme | qui il lavoro è povero | Redditi più bassi della media

Lanazione.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il reddito medio nel territorio è inferiore dell’8% alla media nazionale. E’ quanto evidenzia mario Bravi, consigliere comunale del Pd, che lancia l’allarme sul lavoropovero“, "da constrastare anche con l’istituzione del salario minimo". Bravi fa riferimento a dati Istat e alle trasformazioni del lavoro nei vari territori. "E’ evidente come è stato analizzato dall’Aur che il nostro territorio su scala regionale e anche locale soffre di una dinamica strutturale di bassi salari – afferma Bravi –, con un reddito medio dell’8% inferiore alla media nazionale, a testimonianza che spesso l’occupazione non consente l’uscita dalla poverta’ crescente e questo spiega, come rilevato sempre dall’Istat il calo dei consumi, sopratutto per quelli alimentari". 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217allarme qui il lavoro 232 povero redditi pi249 bassi della media

© Lanazione.it - L’allarme: qui il lavoro è “povero“: "Redditi più bassi della media"

In questa notizia si parla di: allarme - lavoro

Strangola la ex moglie in strada, i figli della donna danno l'allarme: erano preoccupati perché non era rientrata dal lavoro

Strangola la ex in strada, i figli della donna danno l'allarme: erano preoccupati perché non era rientrata dal lavoro

Sicurezza sul lavoro: allarme incidenti. Maglia nera per Roma (28,6%) e Milano (24,6%)

Acli-Azione cattolica: dal 20 al 22 giugno tre giorni di confronto su “Lavoro povero, povero lavoro” - “In un tempo in cui il lavoro perde sempre più la sua capacità di garantire dignità, sicurezza e futuro, nasce l’esigenza di fermarsi a riflettere”. Riporta agensir.it

Un apologo sul lavoro povero: così si può batterlo in Tribunale - Il monito del presidente Mattarella sul dilagare del “lavoro povero” ha riempito la scena e rilanciato il progetto di un salario minimo legale (indicizzato), ma pone anche un importante interrogativo: ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: L8217allarme Lavoro 232 Povero