Dopo 12 anni di attesa l’Algeria torna a disputare la fase finale della Coppa del Mondo, che l’ha vista partecipare in quattro occasione(1982, 1986, 2010, 2014). La matematica certezza è arrivata dopo la vittoria ottenuta contro la Somalia per 3-0, grazie alle reti di Mahrez e Amoura. L’ALGERIA TORNA AL MONDIALE DOPO DODICI ANNI: STORIA DI UN CAMMINO SOLIDO La quinta partecipazione ad un torneo iridato non è stata certamente frutto del caso. La Nazionale nordafricana, guidata dal ct svizzero Petkovic, ha avuto un rendimento impressionante, caratterizzato da una serie di vittorie convincenti. Con una sola sconfitta e un pareggio, si sono piazzati tranquillamente al primo posto, dimostrando di avere compattezza per tornare sul palcoscenico internazionale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

