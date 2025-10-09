L' alberghiero di Montalto verso il Cardarelli di Tarquinia si decide il futuro dell' istituto
Si discute del futuro dell’istituto alberghiero di Montalto di Castro. Attualmente succursale dell’Ipseoa “Alessandro Farnese” di Caprarola e con difficoltà sul numero delle iscrizioni, la scuola potrebbe in futuro essere accorpata all’istituto “Cardarelli” di Tarquinia. Una proposta che arriva. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
