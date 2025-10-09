L' alberghiero di Montalto verso il Cardarelli di Tarquinia si decide il futuro dell' istituto

Viterbotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si discute del futuro dell’istituto alberghiero di Montalto di Castro. Attualmente succursale dell’Ipseoa “Alessandro Farnese” di Caprarola e con difficoltà sul numero delle iscrizioni, la scuola potrebbe in futuro essere accorpata all’istituto “Cardarelli” di Tarquinia. Una proposta che arriva. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alberghiero - montalto

alberghiero montalto verso cardarelliFi: «Auspichiamo che l’Alberghiero di Montalto venga accorpato al Cardarelli di Tarquinia» - Forza Italia esorta la Provincia di Viterbo al rispetto delle promesse «Confidiamo quindi che nei tavoli tecnici e istituzionali di questi giorni, entro la fine di ottobre, vengano portati avanti tutt ... Segnala civonline.it

Cerca Video su questo argomento: Alberghiero Montalto Verso Cardarelli