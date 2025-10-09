L’alba di pace su Gaza non è una buona notizia per la Russia di Putin D’Anna spiega perché
Quella che si profila come la fine della guerra in Medio Oriente rilancia l’attenzione internazionale sul conflitto in Ucraina e pone l’accento sulla necessità di accelerare anche su questo scacchiere bellico la cessazione delle ostilità in corso da più di tre anni e mezzo. Accelerazione, che sulla scia della massiccia accentuazione finale dell’offensiva di Israele contro Hamas, offensiva che ha raso al suolo Gaza e in definitiva messo con le spalle al muro il gruppo terroristico, potrebbe fare perno sul rafforzamento delle capacità non solo difensive, ma anche offensive di Kyiv per contrastare la comunque fallimentare invasione dell’armata russa. 🔗 Leggi su Formiche.net
