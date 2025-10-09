Lago di Como controlli in acqua contro la guida delle barche in stato di ebbrezza | 23 persone identificate

Controlli mirati ieri mattina sulle acque del Lago di Como: la polizia di Stato di Como, in coordinamento con la polizia provinciale, ha svolto un servizio di pattugliamento nel primo bacino del Lario per prevenire violazioni alle norme di navigazione e incrementare la sicurezza, con particolare. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: lago - como

Tremezzina Festival, jazz e ritmi cubani sul lago di Como

La missione di Patrizia Gobbi, l’angelo del Lario che ha perso suo figlio nel lago di Como: “Mai più morti annegati, servono bagnini e regole”

Sergio Corsano annegato nel lago di Como, il dolore della moglie: “È dura senza di lui”

Ox Como – Aperitivi vista lago nel cuore di Como Nel cuore di Como, affacciato sul lago, Ox Como è il luogo ideale per vivere l’atmosfera unica dell’aperitivo italiano. Cocktail d’autore, vini selezionati e piccoli piatti gourmet ti accompagnano in un’esperienz - facebook.com Vai su Facebook

Controlli sul lago di Como e Ceresio: intensificata la vigilanza della Polizia di Stato sulle acque interne - La Polizia di Stato di Como, mercoledì mattina 8 Ottobre, ha effettuato un servizio coordinato con la Polizia Provinciale, sulle ... Secondo valtellinanews.it

Taxi boat abusivi sul lago di Como, controlli della polizia - L'obiettivo è di evitare l’esercizio abusivo e garantire la sicurezza dei passeggeri, particolarmente numerosi durante il periodo di Ferragosto Como, 14 agosto 2024 – Sono proseguiti anche in questi ... Si legge su ilgiorno.it