Ladro seriale di nuovo in manette Sorpreso a rubare al supermercato Terzo arresto in quattro giorni
Non c’è due senza tre. È proprio il caso di dirlo per il 23enne arrestato lunedì dai carabinieri per un furto in un supermercato. Si tratta infatti dello stesso giovane catturato venerdì notte dopo un colpo in un negozio di Cento e, di nuovo, sabato mattina per una rapina in un supermercato della città, commessa subito dopo essere stato rilasciato dal tribunale che lo aveva giudicato per il primo episodio. L’ultimo episodio della serie risale a lunedì mattina, quando tra le corsie di un supermercato di Cento lo stesso 23enne è stato notato aggirarsi con fare sospetto. Tale atteggiamento non è sfuggito a un addetto alla vigilanza che, senza perderlo mai di vista, ha avvertito il 112. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ladro - seriale
Ladro seriale tormenta la città: colpo all’Angolo45
Ladro seriale in Engadina fermato a Poschiavo: fuggiva in Valtellina
Incappucciato con ciabatte ai piedi. Ladro seriale tradito dai video. Denunciato un 34enne di Gubbio
Ruba caffè e prosecco all’Esselunga dell’Arancio: arrestato ladro seriale - facebook.com Vai su Facebook
Ladro seriale arrestato dalla polizia per rapina aggravata http://dlvr.it/TNXMvh @LaStampa - X Vai su X
Ladro seriale di nuovo in manette. Sorpreso a rubare al supermercato. Terzo arresto in quattro giorni - È stato catturato venerdì a Cento, sabato a Ferrara e lunedì ancora nella città del Guercino. msn.com scrive
Vicenza. Furti e rapina, in manette un ladro seriale - L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vicenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ... Si legge su ilmetropolitano.it