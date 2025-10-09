Non c’è due senza tre. È proprio il caso di dirlo per il 23enne arrestato lunedì dai carabinieri per un furto in un supermercato. Si tratta infatti dello stesso giovane catturato venerdì notte dopo un colpo in un negozio di Cento e, di nuovo, sabato mattina per una rapina in un supermercato della città, commessa subito dopo essere stato rilasciato dal tribunale che lo aveva giudicato per il primo episodio. L’ultimo episodio della serie risale a lunedì mattina, quando tra le corsie di un supermercato di Cento lo stesso 23enne è stato notato aggirarsi con fare sospetto. Tale atteggiamento non è sfuggito a un addetto alla vigilanza che, senza perderlo mai di vista, ha avvertito il 112. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladro seriale di nuovo in manette. Sorpreso a rubare al supermercato. Terzo arresto in quattro giorni