Ladri in stazione aprono un' auto e rubano merce per 600 euro | arrestati in quattro

Milanotoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si muovevano con fare sospetto, studiando i bagagli dei clienti dei vari negozi della Stazione Centrale. Poi il colpo in corso Buenos Aires. Arrestate a Milano quattro persone, due cittadini cubani e due colombiani tra i 22 e i 44 anni per tentato furto aggravato in concorso. Il colpoTutto è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ladri - stazione

Sfondano il raccoglitore di banconote in una stazione di servizio: è caccia ai ladri

Controllata in stazione, scoprono che è latitante: faceva parte di una banda di ladri

Tentano di sfondare il raccoglitore delle monete nella stazione di servizio: è caccia ai ladri

Cerca Video su questo argomento: Ladri Stazione Aprono Auto