Ladri forzano la serranda e rubano sigarette all’interno di un tabacchino

Tempo di lettura: < 1 minuto Furto questa notte in un tabacchino a Ginestra di San Giorgio del Sannio. Questa l’amara sorpresa per il proprietario dell’esercizio commerciale che si è subito accorto dell’intrusione di ignoti poiché la serranda risultava danneggiata. Con ogni evidenza qualcuno nel corso della notte l’aveva forzata e si era introdotto nel locale per rubare. Dopo una prima verifica risultano essere state sottratte stecche di sigarette per un valore commerciale ancora in corso di quantificazione. Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale stazione e i Vigili Urbani che hanno avviato un controllo sui filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per tentare di risalire agli autori del furto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

