Ladies of Harley National Run 2025 | oltre 900 donne in moto lungo la Motor Valley per sostenere la ricerca

Sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 più di 900 motocicliste, di cui 400 in Harley-Davidson, provenienti dall'Italia e dall'estero hanno attraversato il territorio della Motor Valley, con Reggio Emilia come città d'incontro. L'evento, andato in scena nel mese della prevenzione del tumore al seno, ha unito le due ruote all'impegno sociale, con oltre 16mila euro raccolti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ladies of Harley National Run 2025: oltre 900 donne in moto lungo la Motor Valley per sostenere la ricerca

