L’addio al regista Aurelio Chiesa Oggi il saluto all’obitorio del Bufalini poi la cremazione al cimitero di Tipano

Ilrestodelcarlino.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un’ultima occasione per salutare Aurelio Chiesa, regista, sceneggiatore e intellettuale cesenate deceduto una settimana fa al Bufalini per una malattia che lo tormentava da tempo. Il suo funerale si svolgerà oggi alle 15, ma dalle 14 si potrà rivolgergli l’ultimo saluto presso l’obitorio del Bufalini. Alle 15 la salma affronterà il viaggio per essere traslata al cimitero di Tipano per la cremazione, e lì non ci sarà che un rapido momento di commiato. Sono occupati, infatti i loculi delle tomba dove riposano il padre e la madre da tempo defunti, e la difficoltà di trovare un sepolcro ha fatto propendere per la cremazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217addio al regista aurelio chiesa oggi il saluto all8217obitorio del bufalini poi la cremazione al cimitero di tipano

© Ilrestodelcarlino.it - L’addio al regista Aurelio Chiesa. Oggi il saluto all’obitorio del Bufalini poi la cremazione al cimitero di Tipano

In questa notizia si parla di: addio - regista

Star Trek 4, che fine ha fatto il nuovo film? Il regista di Fantastici 4 parla del suo addio

Addio a Danilo Zuffi, il regista dei grandi concerti italiani che inventò Modena Park con Vasco

Dopo l'addio di Guy Ritchie, Road House 2 ha trovato un nuovo regista appena in tempo

l8217addio regista aurelio chiesaCommozione e solidarietà per Chiesa: "Sosterrò le spese del funerale" - spetterà all’amministratore di sostegno della sorella, erede dei suoi beni e unica depositaria delle volontà che attengono alla sua sepoltura, tanto più ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217addio Regista Aurelio Chiesa