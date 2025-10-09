L’addio al regista Aurelio Chiesa Oggi il saluto all’obitorio del Bufalini poi la cremazione al cimitero di Tipano

C’è un’ultima occasione per salutare Aurelio Chiesa, regista, sceneggiatore e intellettuale cesenate deceduto una settimana fa al Bufalini per una malattia che lo tormentava da tempo. Il suo funerale si svolgerà oggi alle 15, ma dalle 14 si potrà rivolgergli l’ultimo saluto presso l’obitorio del Bufalini. Alle 15 la salma affronterà il viaggio per essere traslata al cimitero di Tipano per la cremazione, e lì non ci sarà che un rapido momento di commiato. Sono occupati, infatti i loculi delle tomba dove riposano il padre e la madre da tempo defunti, e la difficoltà di trovare un sepolcro ha fatto propendere per la cremazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

