Fabrizio Zenoni è pronto a lasciare la carica di amministratore delegato di Santander Corporate & Investment Banking Italia. Il manager ha prestato servizio per la filiale italiana del gruppo spagnolo per 15 anni. Di questi, otto li ha passati alla guida come Country Head e Responsabile del Corporate & Investment Banking. Nato a Monza, Zenoni, 54 anni, ha avuto incarichi e ruoli in banche di alto profilo internazionale tra cui J.P. Morgan, Paribas e Crédit Agricole. Resta da capire chi prenderà il suo posto da amministratore delegato della filiale italiana di Santander. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’ad Fabrizio Zenoni lascia Santander Italia