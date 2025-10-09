L’accordo tra Hamas e Israele sulla prima fase del piano di pace a Gaza

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla prima fase del suo piano di pace, che prevede il rilascio immediato degli ostaggi ancora in vita in cambio di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Nel suo messaggio sul social Truth, Trump ha scritto che la firma significa che «tutti gli ostaggi detenuti da Hamas saranno liberati molto presto, mentre Israele ritirerà le sue truppe dietro una linea concordata». L’annuncio è stato poi confermato dal ministero degli Esteri del Qatar, che ha mediato l’accordo con Stati Uniti ed Egitto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’accordo tra Hamas e Israele sulla prima fase del piano di pace a Gaza

In questa notizia si parla di: accordo - hamas

Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video

Gaza, accordo Israele-Hamas: cosa prevede e cosa sappiamo finora

Hamas: accordo raggiunto,grazie Trump

Trump annuncia: "Israele e Hamas hanno firmato l'accordo sulla prima fase del piano per Gaza" - X Vai su X

MEDIO ORIENTE | Netanyahu e Hamas hanno espresso entrambi gratitudine al presidente americano Donald Trump dopo il raggiungimento dell'accordo di pace. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Trump annuncia: "Israele e Hamas hanno firmato l'accordo sulla prima fase del piano per Gaza" - Il presidente dice che "tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come ... Si legge su huffingtonpost.it

Gaza, accordo storico tra Israele e Hamas: oggi la firma a Sharm el-Sheikh della prima fase - Hamas otterrà circa 2000 detenuti palestinesi e Israele riporterà a casa tutti gli ostaggi anche quelli morti. Scrive rainews.it