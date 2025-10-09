L’accordo Pd-5 Stelle non funziona
"Lasciamo libertà di coscienza e voto, certo che non si può non sottolineare come l’accordo tra Pd e 5 Stelle, benedetto anche da Giani, non sta funzionando". Roberto Bozzi, segretario provinciale di Azione, guarda al voto dalla finestra, come deciso dal partito (e in particolare da Calenda) dopo il famoso accordo Giani-5 Stelle. "Questo tipo di alleanze – osserva – farà solo aumentare la disaffezione verso la politica. Le decisioni prese a livello nazionale e non locale rispondono a logiche di partito e non a questioni di merito e programmatiche, per questo era inevitabile sfilarsi". Risultato? "Come già visto negli ultimi voti – afferma Bozzi – crescerà l’astensionismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
