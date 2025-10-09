L’accordo di pace a Gaza è la grande vittoria di Trump | ma reggerà?

Lettera43.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospensione dei combattimenti, ritiro parziale dell’Idf, rilascio dei 20 ostaggi ancora vivi in cambio della scarcerazione di 1.950 detenuti palestinesi. Aspetti fondamentali come il disarmo del gruppo islamista e la governance della Striscia verranno discussi prossimamente, ma tant’è: Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla prima fase del piano per la fine della guerra a Gaza, «evento storico e senza precedenti», come ha sottolineato il «presidente della pace» Donald Trump, che adesso punta al Nobel. L’intesa siglata in Egitto è senza dubbio una vittoria del tycoon: ma l’accordo reggerà? THE PEACE PRESIDENT. 🔗 Leggi su Lettera43.it

l8217accordo di pace a gaza 232 la grande vittoria di trump ma regger224

© Lettera43.it - L’accordo di pace a Gaza è la grande vittoria di Trump: ma reggerà?

In questa notizia si parla di: accordo - pace

Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video

Congo, accordo di pace tra governo e ribelli M23. Dalla tregua alla liberazione dei prigionieri: il testo

Ucraina, flop ai colloqui di Istanbul, accordo solo su scambio reciproco di 1200 prigionieri, Mosca: "Posizioni distanti sulla pace"

Pace: Impagliazzo alla preghiera per Gaza, “può smuovere i cuori” - “Siamo molto toccati questa sera dalla grande partecipazione che ci unisce qui nella basilica di Santa Maria in Trastevere per pregare per la pace e per Gaza. Scrive agensir.it

Pace: card. Bassetti alla preghiera per Gaza, “la guerra &#232; decisa e voluta. A Gaza la violenza può e deve essere fermata” - Gualtiero Bassetti, già presidente della Cei, durante la veglia di preghiera “Pace per Gaza”, da ... Riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: L8217accordo Pace Gaza 232