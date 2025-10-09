L’accordo di pace a Gaza è la grande vittoria di Trump | ma reggerà?

Sospensione dei combattimenti, ritiro parziale dell’Idf, rilascio dei 20 ostaggi ancora vivi in cambio della scarcerazione di 1.950 detenuti palestinesi. Aspetti fondamentali come il disarmo del gruppo islamista e la governance della Striscia verranno discussi prossimamente, ma tant’è: Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla prima fase del piano per la fine della guerra a Gaza, «evento storico e senza precedenti», come ha sottolineato il «presidente della pace» Donald Trump, che adesso punta al Nobel. L’intesa siglata in Egitto è senza dubbio una vittoria del tycoon: ma l’accordo reggerà? THE PEACE PRESIDENT. 🔗 Leggi su Lettera43.it

