L’accordo di pace a Gaza è la grande vittoria di Trump | ma reggerà?
Sospensione dei combattimenti, ritiro parziale dell’Idf, rilascio dei 20 ostaggi ancora vivi in cambio della scarcerazione di 1.950 detenuti palestinesi. Aspetti fondamentali come il disarmo del gruppo islamista e la governance della Striscia verranno discussi prossimamente, ma tant’è: Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo sulla prima fase del piano per la fine della guerra a Gaza, «evento storico e senza precedenti», come ha sottolineato il «presidente della pace» Donald Trump, che adesso punta al Nobel. L’intesa siglata in Egitto è senza dubbio una vittoria del tycoon: ma l’accordo reggerà? THE PEACE PRESIDENT. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: accordo - pace
Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video
Congo, accordo di pace tra governo e ribelli M23. Dalla tregua alla liberazione dei prigionieri: il testo
Ucraina, flop ai colloqui di Istanbul, accordo solo su scambio reciproco di 1200 prigionieri, Mosca: "Posizioni distanti sulla pace"
Accordo di #pace per #Gaza: il mondo in attesa della firma. Tutte le novità a @siamonoitv2000 alle 15.15 in diretta su #TV2000 con la corrispondente da #Gerusalemme Alessandra Buzzetti e il prof. @gregalegi. - X Vai su X
#Speciale GR1 sull'accordo in #MedioOriente per la prima fase del piano di #pace del presidente USA Trump per la Striscia di #Gaza. Collegamenti, ospiti, interviste, aggiornamenti. In studio Massimo Giraldi Dalle 10.30 alle 11.30. Ascolta su www.raipl - facebook.com Vai su Facebook
Pace: Impagliazzo alla preghiera per Gaza, “può smuovere i cuori” - “Siamo molto toccati questa sera dalla grande partecipazione che ci unisce qui nella basilica di Santa Maria in Trastevere per pregare per la pace e per Gaza. Scrive agensir.it
Pace: card. Bassetti alla preghiera per Gaza, “la guerra è decisa e voluta. A Gaza la violenza può e deve essere fermata” - Gualtiero Bassetti, già presidente della Cei, durante la veglia di preghiera “Pace per Gaza”, da ... Riporta agensir.it