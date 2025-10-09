Lacco Ameno a Ischia è il paese in cui si gioca più d'azzardo online in Italia
Federconsumatori, Isscon e Cgil hanno pubblicato il secondo report sulla diffusione del gioco d'azzardo nei piccoli centri italiani, facendo emergere un quadro allarmante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: lacco - ameno
Aurelio De Laurentis nominato cittadino onorario di Lacco Ameno
Lacco Ameno, proteste contro l'abbattimento di una casa salvata col condono
Ischia, botte tra consigliere comunale di Lacco Ameno e un cittadino
Lacco Ameno: al via le domande per il trasporto scolastico gratuito 2025/2026. Ecco come fare https://www.nuvola.tv/lacco-ameno-al-via-le-domande-per-il-trasporto-scolastico-gratuito-2025-2026/ - facebook.com Vai su Facebook
Ischia, sequestrato il porto turistico di Lacco Ameno - Lo ha disposto la Procura di Napoli, competente anche per il territorio isolano: questa mattina, gli agenti della Capitaneria di ... Riporta fanpage.it
Ischia, il porto turistico di Lacco Ameno sequestrato dalla Capitaneria di Porto - La Capitaneria di Porto di Ischia ha provveduto stamattina al sequestro del porto turistico di Lacco Ameno su disposizione della Procura di Napoli. Si legge su ilmattino.it