Labirinti d’Arte - tra Pittura e Scultura mostra collettiva ispirata alle Città Invisibili di Italo Calvino

9 ott 2025

In occasione dell’anniversario della nascita di Italo Calvino, l’Accademia Cittadella Nicolaiana Onlus, che gestisce il Museo Nicolaiano di Bari, ospita la mostraLabirinti d’Arte: tra Pittura e Scultura”, un percorso espositivo che prende spunto dalle suggestioni delle Città Invisibili per. 🔗 Leggi su Baritoday.it

