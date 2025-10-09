L’abbandono selvaggio dei rifiuti | Multe salite a quota quattrocento 25 denunce di casi al giorno
Quasi quattrocento multe per l’abbandono improprio dei rifiuti dal 1° gennaio del 2024 ad oggi, comminate dalla polizia locale. E nel 2025 sono stimate oltre novemila segnalazioni (25 al giorno) dei cittadini per abbandono improprio di rifiuti ingombranti e sacchi lasciati in aree non autorizzati. Ciò avviene attraverso il Rifiutologo, un’applicazione gratuita sviluppata dal Gruppo Hera, attiva anche nel Comune di Cesena, che offre diversi servizi legati alla gestione dei rifiuti e alla sostenibilità ambientale. L’applicazione, sviluppata da Hera, consente ai cittadini di inviare foto anonime e georeferenziate per segnalare situazioni di degrado urbano, tra cui rifiuti abbandonati, cassonetti pieni o danneggiati, e altre problematiche ambientali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
