LAB Centro Studi UGL Castro Presidente LAB | Centro Studi offre una visione strategica in un momento complesso per il Paese
“In un tempo in cui grandi organizzazioni sindacali e movimenti politici si concentrano sempre più sui problemi del presente, l’apertura di un Centro Studi da parte di UGL rappresenta un gesto controcorrente: significa dischiudere un orizzonte di riflessione autentica e profonda, capace di offrire u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: centro - studi
Torna il Bekova Trio al Centro Studi Musicali della Valtiberina
Accordo sui dazi, l'Ue pubblica la sua nota: ci sono differenze da quella Usa | Centro studi Svimez: a rischio oltre 103mila posti
Accordo sui dazi, l'Ue pubblica la sua nota: ci sono differenze da quella Usa | Centro studi Svimez: in Italia a rischio oltre 103mila posti
Chi guadagna di più in Italia? Il Centro studi e ricerche di Itinerari Previdenziali ha esaminato i redditi lordi medi dichiarati nel 2024 (relativi, dunque, all'anno 2023) dei lavoratori iscritti all'Inps, dei professionisti iscritti alle Casse professionali e dei lavoratori au - facebook.com Vai su Facebook