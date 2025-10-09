La YOLO+ torna in campo | sabato sfida a Bari impegno ostico fuoricasa per le cinghialesse

Tempo di lettura: < 1 minuto La YOLO+ Cestistica Benevento si prepara ad affrontare in trasferta la Pink Sport Time Bari, nella terza giornata di andata del campionato di B Femminile. Le prossime avversarie della YOLO+ sono reduci da due sconfitte, rimediate contro la Samnium e, nella scorsa giornata, sul campo di Catanzaro per 92-61. Dal punto di vista del gruppo squadra, invece, Bari vanta un roster tendenzialmente giovane, guidato dalla guardia Laera e Fontana sotto le plance. Proprio come le pugliesi, anche la Cestistica è reduce da due sconfitte, anche se nella scorsa giornata le cinghialesse sono andate davvero vicine alla vittoria, sfiorando il colpaccio a Campobasso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

