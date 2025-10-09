La YOLO+ torna in campo | sabato sfida a Bari impegno ostico fuoricasa per le cinghialesse
Tempo di lettura: < 1 minuto La YOLO+ Cestistica Benevento si prepara ad affrontare in trasferta la Pink Sport Time Bari, nella terza giornata di andata del campionato di B Femminile. Le prossime avversarie della YOLO+ sono reduci da due sconfitte, rimediate contro la Samnium e, nella scorsa giornata, sul campo di Catanzaro per 92-61. Dal punto di vista del gruppo squadra, invece, Bari vanta un roster tendenzialmente giovane, guidato dalla guardia Laera e Fontana sotto le plance. Proprio come le pugliesi, anche la Cestistica è reduce da due sconfitte, anche se nella scorsa giornata le cinghialesse sono andate davvero vicine alla vittoria, sfiorando il colpaccio a Campobasso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: yolo - torna
Dal 6 al 12 ottobre torna Bimbinfesta, festival dell’Infanzia e della Famiglia giunto alla quinta edizione. Il festival, affidato alla direzione artistica di Oreste Castagna di Rai Yoyo, è organizzato dalle cooperative Imago, Itaca e SoleLuna con il supporto dei Com - facebook.com Vai su Facebook
Sabato torna l’appuntamento col campo lavoro missionario - Le parrocchie di Savignano sul Rubicone partecipano al 45° campo di lavoro missionario della diocesi di Rimini, con la raccolta che avrà luogo sabato dalle 15 alle 17. ilrestodelcarlino.it scrive
La YOLO+ impegnata sul parquet di Campobasso Sabato alle 18:30 palla a due contro la Magnolia - La YOLO+ Cestistica Benevento si prepara ad affrontare in trasferta la Magnolia Campobasso, nella sfida valida per la seconda giornata di andata del campionato di Serie B femminile. Lo riporta sanniosport.it