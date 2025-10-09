La volta che Adolf Hitler fu nominato per il Nobel per la Pace

Roma, 9 ottobre 2025 – Nel 1939, pochi mesi prima che scoppiasse la Seconda guerra mondiale, il nome di Adolf Hitler comparve tra le candidature al Premio Nobel per la Pace. L’episodio, che ha dell’incredibile, accadde davvero e in realtà fu il risultato di una provocazione politica, di cui oggi restano i documenti conservati negli archivi ufficiali della Fondazione Nobel. Il contesto: un’Europa sull’orlo del conflitto. All’inizio del 1939, l’Europa viveva un fragile equilibrio dopo gli accordi di Monaco del settembre 1938, firmati da Neville Chamberlain, primo ministro britannico, insieme a Francia, Italia e Germania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La volta che Adolf Hitler fu nominato per il Nobel per la Pace

